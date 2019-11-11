اونلاين | يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

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رابط كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر وغانا فى منافسات المجموعة الاولى من بطولة افريقيا للشباب يلا شوت time sport مشاهدة مباريات اليوم مباشر حيث يدخل منتخب الفراعنة المواجهة الثانية له فى مشوار البطولة الافريقية يلاشوت مباشر فى متابعة مستمرة للمباراة عبر كورة لايف فى نقل مباشر مساء اليوم 11 من نوفمبر.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر

كورة اون لاين فى تغطية مباشرة لمباراة منتخب الفراعنة للشباب حيث يدخل المنتخب المصرى اللقاء وهو يعلم قوة المنافس ويسعى المدير الفنى شوقى غريب الى مواصلة تحقيق الفوز وعدم التفريط فى نقاط لقاء اليوم امام المنتخب الغانى كورة اون لاين بث مباشر عبر موقع كورة اون لاين بدون تقطيع .

تايم سبورت - كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر وغانا

كورة اون لاين مباشر حيث يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا فى اقوى مباريات الجولة الاولى كورة اون لاين فى لقاء متكافىء المستوى والقدرات يجمع بين المنتخبين فى توقيت الساعة الثامنة بالتوقيت فى القاهرة بما يوافق توقيت الساعة التاسعة بتوقيت مكة فى متابعة مباشر ماتش مصر اليوم.

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بطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة – دور المجموعات

مباراة مصر مع غانا – المجموعة الاولى

الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية

الساعة 9:00 مساء بتوقيت الأردن

الساعة 9:00 مساء بتوقيت سوريا

الساعة 9:00 مساء بتوقيت فلسطين