اونلاين | انطلقت الان - مشاهدة مباراة مصر وغانا تايم سبورت مجانا بث مباشر مباراة مصر وغانا kora star تابع لايف مباراة مصر وغانا hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلقت الان - مشاهدة مباراة مصر وغانا تايم سبورت مجانا بث مباشر مباراة مصر وغانا kora star تابع لايف مباراة مصر وغانا hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر ومشاهدة مباراة مصر ضد غانا مجانا على الأسطورة يوتيوب من خلال موقع ميركاتو داي، في أهم مباريات اليوم الاثنين 11-11-2019، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، على ستاد القاهرة الدولي.

حققت مصر الفوز بصعوبة في مباراتها الأولى ببطولة أمم أفريقيا لأقل من 23 عامًا، حين هزمت منتخب مالي بهدف دون رد سجله مهاجم نادي الزمالك “مصطفى محمد”.

وتصدر رفاق رمضان صبحي المجموعة الأولى بالبطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، برصيد ثلاث نقاط، والفضل يعود إلى تعادل الكاميرون وغانا 1/1 بعد انتهاء مباراة مصر مع مالي على نفس الملعب “القاهرة” يوم 8-11-2019.

Advertisements

وأعلن المدير الفني لمنتخب غانا “إبراهيم تانك” عن التشكيل الذي سيواجه به مصر قبل ساعة ونصف من بداية المباراة، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى “كوامي باه”، الدفاع “كينجسلي فوبي، إدوارد ساربونج، فوسيني زكريا وحبيب محمد، الوسط “إيمانويل لوموتي، مايكل إجبيكبورنو، ياو يبواه. الهجوم “إيفانز مينساه، صامويل أوبينج وكوابينا أوسو”.

ووصلت حافلة منتخب مصر إلى ستاد القاهرة في تمام الساعة 18:22 بالتوقيت المحلي، بعد دقائق من وصول حافلة غانا.

ستقوم قناة بي إن سبورتس 10 بنقل المباراة على الهواء مباشرة بتعليق المصري “علي محمد علي”، بينما ستقوم قناة تايم سبورتس المصرية الأرضية ببثه على الهواء مباشرة بتعليق “حاتم بطيشة”.