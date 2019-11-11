اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش مصر LIVE TIME SPORT

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة مصر ضد غانا، حيث ينتظر عشاق كرة القدم المصرية مباراة قوية بين مصر ضد غانا، مساء اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2019،في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

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موعد مباراة مصر ضد غانا اليوم في كأس أمم أفريقيا

وتلعب مباراة منتخب مصر اليوم KORA LIVE تحت 23 عام ضد نظيره منتخب غانا اليوم بكأس أمم إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهره الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد مالي اليوم في افتتاح كأس أمم أفريقيا

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وستذاع مباراة منتخب مصر KORA ONLINE تحت 23 عام ضد نظيره منتخب غانا اليوم بكأس أمم إفريقيا على قناة "تايم سبورت" بتعليق محمد الكواليني و "BEIN SPORTS HD 10" بتعليق علي محمد علي.

بث مباشر مباراة مصر ضد غانا في الكان الإفريقي، وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد غانا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد غانا في كأس الأمم عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد غانا .

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