اونلاين | «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر NOW تايم سبورت YOUTUBE

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المنتخب المصري مباشر اليوم، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب القاهرة، لمتابعة مباراة نارية بين منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب غانا، مساء اليوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2019، ضمن منافسات المجموعة الأولي من مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة لأولمبياد توكيو 2020.

موعد مباراة مصر ضد غانا في كأس الأمم الأفريقية للشباب:-

مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر يلا شوت kora live بث مباشر منتخب مصر يلا شووت كورة اون لاين دوري بلس حصري، من المقرر أن تقام مباراة مصر ضد غانا على ملعب القاهرة، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاذرة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش، ويدخل منتخب مصر الاولمبي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا ثمينا على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء الجمعة الماضية في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً، فيما تعادل منتخب غانا أمام الكاميرون بهدف لمثله في المباراة الماضية.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا في كأس الأمم الأفريقية للشباب:-

وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة المباريات، ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد منتخبا غانا في المركز الثاني، وخلفه الكاميرون المركز الثالث برصيد نقطة، في حين يأتي منتخب مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط

بث مباشر مباراة مصر ضد غانا في كأس الأمم الأفريقية للشباب:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الإثنين، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد غانا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد مالي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد غانا، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد غانا، ضمن المباراة الافتتاحية للجولة الأولى في إطار دور المجموعات من مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، ويسعى المنتخب المصري إلى الفوز على على غانا لخطف بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائي دون إنتظار مباراة الجولة الثالثة أمام الكاميرون المقرر لها الخميس.

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