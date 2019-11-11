اونلاين | يلا شوت TIME مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGY NOW

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بث مباشر ومشاهدة مباراة مصر ضد غانا مجانا على الأسطورة يوتيوب من خلال موقع الخليج 365 الرياضي، في أهم مباريات اليوم الاثنين 11-11-2019، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، على ستاد القاهرة الدولي.

حققت مصر الفوز بصعوبة في مباراتها الأولى ببطولة أمم أفريقيا لأقل من 23 عامًا، حين هزمت منتخب مالي بهدف دون رد سجله مهاجم نادي الزمالك “مصطفى محمد”.

وتصدر رفاق رمضان صبحي المجموعة الأولى بالبطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، برصيد ثلاث نقاط، والفضل يعود إلى تعادل الكاميرون وغانا 1/1 بعد انتهاء مباراة مصر مع مالي على نفس الملعب “القاهرة” يوم 8-11-2019.

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وأعلن المدير الفني لمنتخب غانا “إبراهيم تانك” عن التشكيل الذي سيواجه به مصر قبل ساعة ونصف من بداية المباراة، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى “كوامي باه”، الدفاع “كينجسلي فوبي، إدوارد ساربونج، فوسيني زكريا وحبيب محمد، الوسط “إيمانويل لوموتي، مايكل إجبيكبورنو، ياو يبواه. الهجوم “إيفانز مينساه، صامويل أوبينج وكوابينا أوسو”.

ووصلت حافلة منتخب مصر إلى ستاد القاهرة في تمام الساعة 18:22 بالتوقيت المحلي، بعد دقائق من وصول حافلة غانا.