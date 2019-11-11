اونلاين | يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر يلا شوت kora live بث مباشر منتخب مصر يلا شووت كورة اون لاين دوري بلس حصري، في مباراة قوية بين منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب غانا، مساء اليوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2019، على استاد القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولي من مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة لأولمبياد توكيو 2020.

بث مباشر مصر ضد غانا

رابط مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر كورة ستار يلا شوت منتخب مصر بث مباشر مصر ضد غانا اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري

المنتخب المصري مباشر اليوم، ويدخل منتخب مصر الاولمبي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا ثمينا على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء الجمعة الماضية في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً، فيما تعادل منتخب غانا أمام الكاميرون بهدف لمثله في المباراة الماضية.

يلا شوت مصر ضد غانا بث مباشر

بث مباشر منتخب مصر يلا شوت، Kora live مصر ضد غانا بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة

كورة اكسترا، ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد منتخبا غانا في المركز الثاني، وخلفه الكاميرون المركز الثالث برصيد نقطة، في حين يأتي منتخب مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.

Advertisements

مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر يلا شوت kora live بث مباشر منتخب مصر يلا شووت كورة اون لاين دوري بلس حصري، ويسعى المنتخب المصري إلى الفوز على على غانا لخطف بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائي دون إنتظار مباراة الجولة الثالثة أمام الكاميرون المقرر لها الخميس.

موعد مباراة مصر ضد غانا في كأس الأمم الأفريقية للشباب:-

من المقرر أن تقام مباراة مصر ضد غانا على ملعب القاهرة، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاذرة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا في كأس الأمم الأفريقية للشباب:-

وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة تايم سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة المباريات.

بث مباشر مباراة مصر ضد غانا في كأس الأمم الأفريقية للشباب:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الإثنين، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد غانا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد مالي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد غانا، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد غانا، ضمن المباراة الافتتاحية للجولة الأولى في إطار دور المجموعات من مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، وكان منتخبنا الوطني قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه، بعدما تلقى هزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة القارية.

بث مباشر منتخب مصر KORA GOAL يلا شوت المنتخب المصري بث مباشر مباراة منتخب مصر اليوم ضد غانا kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة kora live بث مبارة مصر ضد غانا يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة مصر ضد غانا اليوم بث مباشر يلا شوت،.