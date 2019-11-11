اونلاين | HD تايم سبورت online مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر time sport مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا كورة ماتش مصر مجانا egypt

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD تايم سبورت online مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر time sport مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا كورة ماتش مصر مجانا egypt والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر مباراة مصر وغانا,, مشاهدة مباراة مصر وغانا,, بث مباشر مباراة مصر وغانا اليوم,, مشاهدة مباراة مصر وغانا اليوم بث مباشر,, يلا شوت بث مباشر مباراة مصر وغانا,, مشاهدة مباراة مصر وغانا اليوم بث مباشر بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

مشاهدة مباراة مصر وغانا

يواجه المنتخب الأوليمبي نظيره الغاني، مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، في إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة لبطولة أولمبياد طوكيو 2020.

مشاهدة مباراة مصر وغانا اليوم بث مباشر بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بث مباشر مباراة مصر وغانا اليوم

المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر قناتي بي إن سبورت 1، وتايم سبورت.

قائمة منتخب مصر

Advertisements

حراسة المرمى :محمد صبحي و عمر رضوان، عمر صلاح.

الدفاع: اسامه جلال، محمود الجزار،احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، أحمد ابوالفتوح، كريم العراقي و محمد صادق.

خط الوسط: اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي، ناصر منسي ، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان.