بعد اعتزاله اللعب الدولي .. ماذا قدم عبد الرزاق حمد الله مع المنتخب المغربي ؟

الإثنين 11 نوفمبر 2019

عبد الرزاق حمد الله

كشف عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" اعتزال اللعب مع منتخب المغرب على ضوء الأزمات التي نشبت بين الطرفين .



عبد الرزاق حمد الله يعلن اعتزاله اللعب الدولي

وكتب عبد الرزاق حمد الله على حسابه الرسمي عبر موقع انستجرام: السلام عليكم ورحمة الله، لقد قررت أن أعتزل اللعب دولياً”. لتنتهي مسيرة النجم المغربي الدولية ويستعرض موقع الخليج 365 في التقرير التالي ما قدمه نجم النصر السعودي مع منتخب الأطلسي.

ماذا قدم عبد الرزاق حمد الله مع المغرب ؟

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شارك عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي مع المنتخب المغربي في 14 مباراة وأحرز 11 هدفًا وكانت آخر مبارياته ضد جامبيا في 12 يونيو 2019 وهي المباراة الشهيرة التي شهدت خلافه مع زميله فيصل فجر على تسديد ركلة جزاء وبعدها تم استبعاده من معسكر الاستعداد بطولة أمم إفريقيا 2019.

بدأ حمد الله مشواره مع منتخب المغرب الأول أمام توجو في 14 نوفمبر 2012 ثم مباراة ودية أمام النيجر في 12 ديسمبر 2012 وسجل خلالها هدفًا والثانية في 21 يناير 2013 أمام ناميبيا ثم لعب ضد زامبيا في الأول من أغسطس 2013 وبعدها لعب أمام تنزانيا وجامبيا في تصفيات مونديال 2014 وسجل هدفًا في تنزانيا ثم مباراة ودية ضد بوركينا فاسو ثم لقاء ضد إفريقيا الوسطي في أكتوبر 2014 سجل خلاله “هاتريك” ثم أحرز هدفين في مباراة ودية ضد بنين في نوفمبر 2014 ضمه للمشاركة ضد روسيا وأوروجواي وديا في 2014 و2015، ثم لعب في تصفيات أمم إفريقيا ضد ليبيا في 12 يونيو 2015 وبعدها ودتيني ضد ساحل العاج وغينيا.

وغاب عبد الرزاق حمد الله طويلًا حتى تم ضمه لمباراة غينيا في 12 أكتوبر 2015 وعادت فترة الغياب الطويلة مرة أخرى حتى انضم لقائمة المغرب في ودية جامبيا يوم 21 يونيو 2019 وفيها اشتبك مع فيصل فجر ثم تلاها إعلان الجامعة المغربية خروجه للإصابة قبل أن تكشف تقارير صحفية عن سوء المعاملة التي تعرض لها ودفعته للخروج من المعسكر.

الأزمات تنهي علاقة حمد الله بالمنتخب المغربي

يذكر أن الخلافات بين حمد الله والمنتخب المغربي والتي بدأت باستبعاده من معسكر المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2019 ثم توالت بعدما أعلن خليلودزيتش أنه ضمه في أول معسكر عقب توليه المسئولي لكن اللاعب رفض وخرج حمد الله ورد بقوله: “أما بعد فأريد تكذيب كل الأخبار التي تقول أنني رفضت المنتخب الوطني المغربي، فأنا أصلاً لم أتلقى أي دعوة من المدرب ولا من الجامعة المغربية”.

حمد لله هداف النصر السعودي

وفي سياق آخر شارك النجم المغربي المعتزل دولياً مع النصر السعودي موسم 2019 - 2020 في ثمانية مباريات تمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف في الدوري السعودي، بينما شارك مع الفريق السعودي في 5 مباريات من بطولة دوري أبطال آسيا، سجل 4 أهداف وصنع هدف.