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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مهدد بالغياب عن منتخب مصر والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
محمد صلاح
شارك الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في فوز فريقه الهام أمام مانشستر سيتي أمس في قمة مواجهات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أنفيلد رود.
وسجل صلاح الهدف الثاني في المباراة من رأسية قوية بفضل زميله أندري روبيرستون.
لكنه في المقابل ذكرت تقارير إنجليزية أن صلاح كان يعاني من بعض الآلام في الكاحل عقب إنتهاء اللقاء.
وبحسب ESPN سيسافر صلاح للإنضمام لصفوف منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، لكنه سيخضع لفحص طبي سيتحدد بعده موقفه من المشاركة خلال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية من عدمه.
وتشير التقارير لرغبة النادي الإنجليزي في إبعاد صلاح عن المشاركة، أملاً في تعافي صلاح من آلام الكاحل ليكون في كامل جاهزيته إستعداداً للإستحقاقات الكبيرة التي تنتظر ليفربول خلال الفترة ما بعد التوقف الدولي.
ويواجه منتخب مصر منتخبي كينيا وجزر القمر في إفتتاحية التصفيات المؤهلة لـ "كان" 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.
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