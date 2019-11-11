- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كانتي يصدم ريال مدريد بهذا القرار والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
كانتي
نفى نجولو كانتي لاعب خط وسط نادي تشيلسي، حقيقة انتقاله لنادي ريال مدريد وذلك بعد المستويات المميزة الذي يقدمها اللاعب مع فريقه جعلته من أهم اللاعبين المرشحين الانتقال إلى أندية القمة في أوروبا.
وكشفت صحيفة ذا صن على أن كانتي رفض مغادرة صفوف البلوز، وفضل البقاء مع فريقه إلى ما بعد نهاية عقده
وقال كانتي في تصريحات صحيفة: "أتطلع للبقاء حتى نهاية العقد، تشيلسي هو النادي الذي أرغب أن أموت فيه".
وتابعت الصحيفة على أن نجم تشيلسي يريد البقاء مع فريقه ليس فقط حتى تاريخ انتهاء عقده عام 2023، بل إلى موعد اعتزاله.
كانت هذه تفاصيل خبر كانتي يصدم ريال مدريد بهذا القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.