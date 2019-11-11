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كانتي يصدم ريال مدريد بهذا القرار

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الإثنين 11 نوفمبر 2019

كانتي

نفى نجولو كانتي لاعب خط وسط نادي ، حقيقة انتقاله لنادي ريال مدريد وذلك بعد المستويات المميزة الذي يقدمها اللاعب مع فريقه جعلته من أهم اللاعبين المرشحين الانتقال إلى أندية القمة في أوروبا.

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وكشفت صحيفة ذا صن على أن كانتي رفض مغادرة صفوف البلوز، وفضل البقاء مع فريقه إلى ما بعد نهاية عقده

وقال كانتي في تصريحات صحيفة: "أتطلع للبقاء حتى نهاية العقد، تشيلسي هو النادي الذي أرغب أن أموت فيه".

وتابعت الصحيفة على أن نجم تشيلسي يريد البقاء مع فريقه ليس فقط حتى تاريخ انتهاء عقده عام 2023، بل إلى موعد اعتزاله.

 

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