شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن ومصطفى محمد يقودا هجوم الفراعنة أمام غانا والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019 يستضيف ملعب القاهرة الدولي، مباراة المنتخب الوطني الأوليمبي و منتخب غانا في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا للشباب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقد أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني عن تشكيل الفريق لمواجهة اليوم وجاء كالأتي :- حراسة المرمى : محمد صبحي Advertisements خط الدفاع : أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد رمضان بيكهام – أحمد أبو الفتوح. خط الوسط : عمار حمدي – أكرم توفيق – كريم العراقي – رمضان صبحي. خط الهجوم الثنائي : مصطفى محمد – صلاح محسن. ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بعد فوز الكاميرون على مالي منذ قليل، بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

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