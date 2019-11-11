مواعيد مباريات السوبر الاسباني التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 

الإثنين 11 نوفمبر 2019

مواعيد السوبر المصري

صرح الاتحاد الاسباني لكرة القدم ان المملكة السعودية ستستضيف بطولة السوبر الاسباني بنظامها الجديد ، في شهر يناير القادم من عام ٢٠٢٠

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وتقام مباراة ريال مدريد مع فالنسيا في الثامن من يناير القادم، بينما يلعب برشلونة مع اتلتيكو مدريد في اليوم التالي ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر الاسباني.

وكتب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بموقع "تويتر": "استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى، يسعدني الإعلان عن إقامة السوبر الإسباني في السعودية، والذي سيقام بمشاركة 4 فرق هي ريال مدريد - برشلونة - فالنسيا - أتلتيكو مدريد في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل".

جدير بالذكر أن برشلونة، هو حامل لقب كأس السوبر، فى أخر نسخة على حساب فريق إشبيلية، بنتيجة 2 - 1 ، وهو الفريق الاكثر حصولا علي البطولة في تاريخ الفرق الاسبانية