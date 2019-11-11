شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يُعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي في مواجهة غانا الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الاولى، بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاما، التي تحتضنها مصر حتى ٢٢ نوفمبر الجارى. تشكيل مصر جاء كالتالى:- حراسة المرمى: محمد صبحى. Advertisements الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبدالسلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبوالفتوح. الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي. الهجوم: صلاح محسن ومصطفى محمد. المنتخب المصري كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته على حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفى محمد.

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