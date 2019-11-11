شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودى يحقق رقمًا تاريخيًا فى البطولات الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز الهلال السعودى فوزه الـ100 بتاريخ مشاركاته فى البطولات الآسيوية، بعدما خاض 192 مباراة فى جميع المسابقات القارية، حيث شهدت الـ192 مباراة للزعيم تعادله فى 50 مباراة، وخسارته 42 مباراة أخرى، ليحقق المئوية بالبطولات الآسيوية من حيث عدد الانتصارات.

وفاز «الزعيم» على حساب نظيره أوراوا اليابانى فى ذهاب نهائى دورى أبطال آسيا 2019، بهدف دون رد، السبت، على ملعب جامعة الملك سعود. وسجل البيروفى أندريه كاريلو هدف المباراة الوحيد، ليتوج بجائزة رجل المواجهة بين الهلال وأوراوا.

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وهذه هى المرة الأولى التى ينجح فيها الهلال فى الخروج منتصرًا فى ذهاب نهائى أبطال آسيا منذ عدة سنوات، حيث فشل فى تحقيق ذلك خلال نهائى عام 2014 ونهائى عام 2017.

وسيلاقى الهلال منافسه اليابانى فى إياب نهائى البطولة الآىسيوية على استاد «سايتاما» فى اليابان، فى الـ24 نوفمبر، وكان الزعيم قد توج باللقب الآسيوى مرتين عامى 1992 و2000، كما حصل أوراوا على اللقب مرتين عامى 2007 و2017. من جانبه، أبدى الرومانى رازفان لوشيسكو، المدير الفنى للهلال السعودى، عدم رضاه عن النتيجة التى انتهت عليها مباراة فريقه أمام أوراوا ريد ديناموز اليابانى بهدف دون رد فى ذهاب نهائى دورى أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال لوشيسكو: «لن أقوم بالتعليق على المستوى الفنى الذى ظهر عليه لاعبو فريقى، لكننى أود التعليق على النتيجة التى انتهت عليها المباراة بتسجيل هدف واحد فقط» وأضاف: «أنا نادم لعدم تسجيل أكثر من هدف، حيث إننا أضعنا العديد من الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، لذا فإنه لابد من التركيز فى لقاء الإياب الذى سيقام فى اليابان لانتزاع اللقب القارى» وأوضح المدرب الرومانى: «كانت لدى ثقة كبيرة فى اللاعبين قبل المباراة، لأننا أعددنا لها بتركيز كبير، وسنحافظ على تركيزنا فى الإياب وسنقاتل للفوز.«

بسؤاله عن هدف سالم الدوسرى الذى تم إلغاؤه بداعى التسلل، قال: «الهدف صحيح، والحكم أخطأ بعدم احتسابه لنا.«