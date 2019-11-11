شكرا لقرائتكم خبر عن والد نيمار ينهى مسلسل عودة نجله لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف والد البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، عن موقفه من التفاوض مع برشلونة، حول عودة نجله مجددًا لصفوف الفريق الكتالونى.

وكان نيمار بطل الرواية فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما عبر عن رغبته فى الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة، قبل أن يفشل رحيله للبارسا نظرًا لمغالاة النادى الفرنسى.

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وأثار نيمار الجدل من جديد، بعدما ظهر وتواجد فى مدينة برشلونة، السبت الماضى، لتشير بعض الأنباء إلى اقترابه من العودة من جديد للبارسا.

وفى هذا الصدد، قال والد نيمار، فى تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت: «أنا فى البرازيل ولن أتحرك من هنا». وشدد والده على أن نيمار سيبقى فى باريس سان جيرمان، منوهًا «إنه ليس مستعدًا للسفر إلى برشلونة».

وكان نيمار قد تعرض لإصابة خلال مباراة منتخب بلاده البرازيلى أمام نيجيريا، ويغيب على إثرها حتى الآن.