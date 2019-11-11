شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يكشف حقيقة الخلاف مع «جريزمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الدولى الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد فريق برشلونة الإسبانى، حالة الجدل التى أثيرت حول وجود خلافات بينه وبين زميله الفرنسى أنطوان جريزمان. وكان ميسى قد أحرز هاتريك خلال فوز برشلونة، على سيلتا فيجو بنتيجة (4-1) ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا، حيث سجل البرغوث الأرجنتينى 46 هدفًا عن طريق الركلات الحرة مع فريق برشلونة، بينما أحرز 6 أهداف مع راقصى التانجو، كما عادل ميسى بعد تسجيله هاتريك فى شباك سيلتا فيجو رقم النجم البرتغالى كريستيانو فى الدورى الإسبانى، حيث أصبح فى رصيد كل منهما 34 هاتريك فى المسابقة.

ونشرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، مقطع فيديو لميسى أثناء دخوله غرفة ملابس برشلونة عقب مباراة الأمس، وقام بمصافحة معظم لاعبى الفريق، كما عانقه جريزمان احتفالًا بإحراز ثلاثية مميزة.

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وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى وجود فتور فى العلاقة بين ميسى وجريزمان، مؤكدة أن الثنائى لا يتحدثان سويًا على الإطلاق فى تدريبات برشلونة.

وأعادت التقارير الإسبانية سبب الخلاف إلى أن ميسى منزعج حتى الآن من القرار الذى أصدره اللاعب الفرنسى فى صيف 2018، ورفض خلاله الانضمام لبرشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن البرغوث الأرجنتينى أنقذ إرنستو فالفيردى من الإقالة بهذا الفوز، حيث كانت إدارة الفريق الكتالونى تدرس إقالة المدير الفنى من منصبه عقب الهزيمة الماضية أمام ليفانتى والتعادل المحبط أمام سلافيا براج بدورى أبطال أوروبا، ولكن الانتصار العريض الذى حققه البارسا على حساب سيلتا فيجو منح المدرب فرصة أخرى فى التواجد داخل قلعة «كامب نو»، وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى رغبة إدارة البارسا فى البحث عن خليفة للمدير الفنى لإنقاذ الموسم مبكرًا.