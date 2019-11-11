شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة ينعى علاء علي: «من أراد واعظًا فالموت يكفيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة، لاعب الزمالك وبتروجت السابق، علاء علي، الذي توفى، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 31 عامًا بعد صراع مع المرض.

وغرد «أبوتريكة»، عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «رحمة الله تعالى على علاء علي وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان».

وأضاف: «من أراد واعظًا فالموت يكفيه».