شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد والجنايني في مباراة مالي والكاميرون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برفقة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وفاطمة سامورا سكرتير عام الكاف في مباراة منتخب مالي وغانا المقامة حاليا باستاد القاهرة في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.
وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة منتخب مصر الأولمبي وغانا في الجولة الثانية بالدور الأول لأمم إفريقيا تحت 23 سنة لطاقم تحكيم بقيادة السنغالي داوودا جوييه.
ويعاون السنغالى جوييه، ابيلميرو دوس ريس من ساوتومي وعبدالعزيز جاو من جامبيا والحكم الرابع دجندو هونجناندي من بنين.
ويتصدر منتخب مصر الأولمبي الترتيب برصيد 3 نقاط ويليه الكاميرون وغانا بنقطة، وأخيراً مالي بدون رصيد.
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