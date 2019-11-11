تعرف على تشكيل مباراة منتخب مصر وغانا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

يستضيف ملعب القاهرة الدولي، مباراة المنتخب الوطني الأوليمبي و منتخب غانا في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا للشباب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 بالعاصمة اليابانية طوكيو.



وقد أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني عن تشكيل الفريق لمواجهة اليوم وجاء كالأتي :-

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد رمضان بيكهام – أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط : عمار حمدي – أكرم توفيق – كريم العراقي – رمضان صبحي.

خط الهجوم الثنائي : مصطفى محمد – صلاح محسن.

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ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بعد فوز الكاميرون على مالي منذ قليل، بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

وأعلن إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي، عن تشكيل فريقه مكون من :

حراسة المرمى: كوامي باه.

خط الدفاع: كينجسلي فوبي، ادوارد ساربونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد.

خط الوسط: ايمانويل لوموتي، مايكل اجبيكبورنو، ياو يبواه.

خط الهجوم: إيفانز منساه، صامويل اوبينج، كوابينا اوسو.

وتعادل منتخب غانا مع منتخب الكاميرون في المباراة الأولي التي جمعت بينهما في الجولة الأولى بنتيجة هدف لكل فريق، ويحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.