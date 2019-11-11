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تعرف علي مواعيد مباريات السوبر الاسباني التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

صرح الاتحاد الاسباني لكرة القدم ان المملكة السعودية ستستضيف بطولة السوبر الاسباني بنظامها الجديد ، في شهر يناير القادم من عام ٢٠٢٠ 

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وتقام مباراة مع فالنسيا في الثامن من يناير القادم، بينما يلعب مع اتلتيكو مدريد في اليوم التالي ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر الاسباني.

وكتب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بموقع "تويتر": "استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الكبرى، يسعدني الإعلان عن إقامة السوبر الإسباني في السعودية، والذي سيقام بمشاركة 4 فرق هي ريال مدريد - برشلونة - فالنسيا - أتلتيكو مدريد في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل".

جدير بالذكر أن برشلونة، هو حامل لقب كأس السوبر، فى أخر نسخة على حساب فريق إشبيلية، بنتيجة 2 - 1 ، وهو الفريق الاكثر حصولا علي البطولة في تاريخ الفرق الاسبانية .

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