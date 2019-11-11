تقرير.. إبراهيموفيتش سيعود إلى مانشستر يونايتد مرة أخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

ذكر تقرير إخباري اليوم الإثنين، أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بدأوا مفاوضات مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي، واللاعب السابق لمانشستر، تمهيداً لعودة محتملة إلى ملعب أولد ترافورد.

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وذكر موقع توتو ميركاتو الإيطالي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن المدير الفني لمانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير، يرغب في تعزيز هجوم الفريق، عبر ضم إبراهيموفيتش (38 عاماً) الذي سبق له أن دافع عن ألوان الفريق في 53 مباراة وسجل خلالها 29 هدفاً.

وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد يسعى لضم إبراهيموفيتش إلى صفوفه في يناير (كانون الثاني) المقبل، حينما يكون اللاعب حراً، حيث يلعب حالياً في صفوف غالاكسي وينتهي عقده بنهاية العام الجاري.

يذكر أن اسم إبراهيموفيتش ارتبط بالانتقال إلى أندية عدة في الفترة الماضية، إذ ظهر اسم ناديه السابق أيضاً ميلان الإيطالي، كأحد المرشحين لضم اللاعب في الفترة المقبلة.