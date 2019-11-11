مانشستر يونايتد يحسم قراراه بشأن عودة إبراهيموفيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

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كشفت شبكة "سكاى سبورت"البريطانية، إن المديرالفنى لفريق مانشستر يونايتد يرغب فى تدعيم هجوم الشياطين الحمر بعودة السويدي ابراهيموفيتش الي الفريق مرة اخري.



كانت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية، قد أشارت في وقتٍ سابق إلى أن الشياطين الحمريرغبون في الاستفادة من وضعية إبراهيموفيتش الحالية والحصول عليه مجانًا بالتعاقد معه في نافذة الانتقالات الشتوية

وينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 38 عامًا مع لوس أنجلوس جالاكسي في 31 ديسمبر ولا يرغب في تجديده، وبالتالي فإنه على الأرجح سيكون حرًا في يناير