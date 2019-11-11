شكرا لقرائتكم خبر عن «المسابقات» تؤجل لقاء الباطن والخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) @almateb1

أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مباراة الباطن والخليج المقرر إقامتها غداً (الثلاثاء) على ملعب نادي الخليج بسيهات، ضمن الجولة 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى مشاركة لاعب الفريق الأول بنادي الباطن عمر العودة مع المنتخب الأوليمبي في المعسكر الإعدادي لتصفيات كاس آسيا.

وحددت لجنة المسابقات الموعد الجديد للمباراة يوم (السبت) الموافق 7-12- 2019.