انسحاب 3 لاعبين من منتخب إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب _ روما
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس عن انسحاب لاعب باريس سان جريمان الفرنسي ماركو فيراتي، ومدافع روما ليوناردو سبيناتسولا، ومهاجم ساسوولو دومينيكو بيراردي، من تشكيلة مباراتي المنتخب مع البوسنة والهرسك وأرمينيا في تصفيات كأس أوروبا 2020، وذلك بسبب الإصابة.
وقرر مدرب المنتخب روبرتو مانشيني استبدال فيراتي بلاعب بريشيا ساندرو تونالي، في حين فضل عدم استدعاء بديل لسبيناتسولا وبيراردي.
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