جونز يقنع فيتوريا بتغيير قناعاته حوله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

أقنع الحارس الأسترالي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر براد جونز، المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، باستبدال قناعاته حوله بعد أن قدم مستويات ثابتة في المباريات الأخيرة. مما قاد المدرب للتراجع عن رغبته مطلع الموسم بالاستغناء عن اللاعب.

وأكدت مصادر لـ»مكة» أن فيتوريا بدا سعيدا بالمردود الفني الذي قدمه جونز في الفترة الأخيرة، كما أنه تلقى تقارير فنية، وتحديدا من مدرب الحراس، طالبت ببقاء جونز حتى نهاية الموسم نتيجة التفاهم بينه وبين خط الدفاع، مما أثمر عن وصف هذا الخط بالأقوى في الدوري حتى الآن، حيث لم يستقبل النصر سوى هدفين بعد مرور 9 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وفي ذات السياق، أبدت إدارة النادي تمسكها بجميع اللاعبين المحترفين الأجانب، حيث لا تنوي الاستغناء عن أي منهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من بينهم البرازيلي جوليانو رغم تردد أنباء عن إبداء أندية برازيلية رغبة في التعاقد معه.

وتأتي دوافع الإدارة في استمرار نفس الأسماء نظرا لشح الخيارات المتاحة وتجانس تركيبة الفريق كمنظومة أوجدها المدرب روي فيتوريا.

على صعيد آخر يواصل المهاجم عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي للانخراط، فيما ينتظر أن يكون أول ظهور رسمي له مع الفريق الأصفر في مواجهة الوحدة المقررة في 24 نوفمبر الحالي على مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن الجولة العاشرة للدوري.