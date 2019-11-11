جماهير الهلال تتدافع نحو السفارة اليابانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

تدافعت جماهير الهلال نحو مقر السفارة اليابانية بالعاصمة الرياض لاستخراج تأشيرة الدخول إلى اليابان لمؤازرة الفريق في مباراته أمام أوراوا المقررة ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا والمقررة في 24 نوفمبر الحالي على ملعب سايتاما.

كما أحدثت جماهير الهلال حراكا اقتصاديا وتنافسا كبيرا بين مكاتب السياحة والسفر لاستقطاب الراغبين في السفر من خلال تقديم عروض مختلفة وتوفير فنادق مريحة قريبة من ملعب المباراة.

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وكانت مباراة الذهاب التي جرت بملعب جامعة الملك سعود بالرياض في 9 نوفمبر الحالي انتهت بفوز الهلال 1-0 سجله أندريه كاريلو.

وحرصت الجماهير على الحضور مبكرا في مقر السفارة اليابانية بعد أن تكفلت إدارة نادي الهلال بشراء حصتها من التذاكر وعددها 3185 ألف تذكرة وتوزيعها على الجماهير التي ستحضر اللقاء إلى جانب الطلاب السعوديين الموجودين في العاصمة طوكيو والمدن القريبة منها.

ويستأنف الفريق غدا تحضيراته دون نجومه الدوليين المنضمين إلى المنتخب في مواجهتيه أمام أوزبكستان في 14 نوفمبر الحالي ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والباراجواي وديا في 19 من الشهر نفسه.