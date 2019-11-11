حمدالله يعلن اعتزاله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أعلن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله (29 عاما) اعتزاله اللعب على المستوى الدولي إثر الخلافات التي نشبت بينه وبين منتخب بلاده وأدت إلى استبعاده أخيرا عن القائمة المشاركة في تصفيات أفريقيا الحالية.

وكتب حمدالله على حسابه في «إنستجرام» من مقر تواجده حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية لقضاء إجازة «لقد قررت أن أعتزل اللعب دوليا»، وذلك دون أن يشير إلى الأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار في هذا التوقيت رغم صغر سنه.

وكانت أول مشاركة لحمدالله مع المنتخب مطلع عام 2009 مع المنتخب الأولمبي المغربي تدرج بعدها حتى وصل لتمثيل المنتخب الأول، إلا أنه لم يتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال 2018 الماضي بروسيا بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين عدد من زملائه بالمنتخب.