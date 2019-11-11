دوري المحترفين السعودي مجانا على تويتر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت القنوات الرياضية السعودية، الناقل الحصري للدوري السعودي للمحترفين 2019 /2020 ببث جميع مباريات الدوري عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر (@riyadiyatv) مجانا من أجل منح المشاهدين الفرصة لمتابعة المباريات في أي مكان يوجدون فيه وعبر هواتفهم الذكية.

وتأتي هذه الخطوة بين القنوات الرياضية السعودية وتويتر من أجل منح الجماهير في السعودية والوطن العربي والعالم فرصة مشاهدة مباريات الدوري، لخلق أجواء إضافية من التفاعل والحماس.

وخلال أول شهرين من انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حققت مشاهدات الفيديو المتعلقة بأحداث وأخبار الدوري أكثر من 115 مليون مشاهدة، وأكثر من 360 مليون انطباع على حساب قنوات الرياضية السعودية على تويتر.

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وحول بث المباريات على منصة تويتر، أبدت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق في هيئة الإذاعة والتلفزيون زينب أبوالسمح سعادتها بهذه الخطوة، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية تعد إحدى أهم الدول الرائدة في استخدام منصة تويتر. وأضافت «هذه الخطوة المهمة مع منصة تويتر العالمية في بث مباريات الدوري السعودي ستجعلنا نصل إلى شريحة واسعة من متابعينا في كل مكان بالعالم».

من جهتها قالت مديرة الشراكات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تويتر كندة إبراهيم «نحن سعيدون ببث الدوري السعودي للمحترفين على منصتنا، إذ نسعى دوما لتقديم تجارب جديدة ومميزة لمحبي كرة القدم، يتمتع الدوري السعودي بجماهيرية كبيرة داخل المملكة وخارجها، ونسعى من خلال البث المباشر لإثراء تجربة جماهير كرة القدم السعودية وجعلها أغنى وغير مقتصرة على المحادثات فقط».

نتائج دراسة أجرتها «تولونا» المتخصصة في استبيانات رؤى المستهلكين وتحليلها

72 % من مستخدمي تويتر بالمملكة يعتبرونه أحد مصادر الوصول لمحتوى الفيديو على الانترنت

43 % نسبة متابعة التعليق والتحليل الفني

88 % نسبة مشاهدة أبرز لقطات المباريات

فيديوهات كرة القدم أكثر أنواع المحتوى يتابعه مستخدمو تويتر

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