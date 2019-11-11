شكرا لقرائتكم مصطفي محمد يقود هجوم منتخب مصر الاوليمبى امام غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الاولى، بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام، التي تحتضنها مصر حتي ٢٢ نوفمبر الجارى. تشكيل مصر جاء كالتالى:- حراسة المرمي: محمد صبحى. الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح. Advertisements الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي. الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد. المنتخب المصري كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.

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