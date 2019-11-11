شكرا لقرائتكم تعرف على أول رد فعل رسمي من نادي الزمالك بعد وفاة علاء علي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وفاة علاء علي

فوجئ مسئولو نادي الزمالك، اليوم الاثنين، بخبر وفاة علاء علي، نجم الفريق الأسبق، بعد صراع مع المرض طوال الفترة الماضية. ونعي نادي الزمالك، لاعبه السابق فور وفاته قبل أن تشهد الساعات الماضية، أول رد فعل رسمي من جانب مسئولي القلعة البيضاء. شارات سوداء بسبب علاء علي

واتفق لاعبو الزمالك ووادي دجلة علي إرتداء شارات سوداء خلال المباراة الودية التى تقام الليلة، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز. كما سيقوم لاعبو الزمالك ودجلة بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة، تقديرا لروح علاء علي الذى كان يرتبط بعلاقات قوية مع كافة لاعبي الفريقين.

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