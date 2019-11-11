شكرا لقرائتكم تعرف على موعد ومكان عزاء اللاعب الراحل علاء على... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان علاء على قد وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض بعدما شارك فى العديد من أندية الدورى امثال سموحه ووادى دجلة والمصري البورسعيدى وبتروجت
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