شكرا لقرائتكم تعرف على موعد ومكان عزاء اللاعب الراحل علاء على... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقام عزاء علاء على لاعب الزمالك الأسبق غدا بشارع عثمان بن عفان بعيش شمس ، فى الوقت الذى قرر فيه مجلس إدارة الزمالك إقامة عزاء يوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية .

كان علاء على قد وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض بعدما شارك فى العديد من أندية الدورى امثال سموحه ووادى دجلة والمصري البورسعيدى وبتروجت