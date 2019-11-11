شكرا لقرائتكم كاف يلقي الضوء على تألق مصطفى محمد مع الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتُلعب البطولة في مصر بالفترة ما بين ٨ لـ٢٢ نوفمبر الجاري، بمشاركة ٨ منتخبات؛ مُقسمين على مجموعتين، ويتأهل أصحاب المراكز الأولى بالبطولة، لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠).
ووصف الكاف مصطفى محمد بأنه "نجم هجوم مصر الجديد" مشيرًا إلى تألقه في مباراة مالي الافتتاحية والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، سجله ممصطفى محمد.
وتلعب مصر مساء اليوم الاثنين أمام غانا في لقاء الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، على ستاد القاهرة الدولي، المُستضيف لمباريات المجموعة.
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