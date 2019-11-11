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كاف يلقي الضوء على تألق مصطفى محمد مع الفراعنة...

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جدة - عمرو شويل  

القى الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الضوء على تألق مصطفى محمد مع منتخب مصر الأولمبي في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

 

وتُلعب البطولة في مصر بالفترة ما بين ٨ لـ٢٢ نوفمبر الجاري، بمشاركة ٨ منتخبات؛ مُقسمين على مجموعتين، ويتأهل أصحاب المراكز الأولى بالبطولة، لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠).

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ووصف الكاف مصطفى محمد بأنه "نجم هجوم مصر الجديد" مشيرًا إلى تألقه في مباراة مالي الافتتاحية والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، سجله ممصطفى محمد.

 

وتلعب مصر مساء اليوم الاثنين أمام غانا في لقاء الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، على ستاد القاهرة الدولي، المُستضيف لمباريات المجموعة.

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