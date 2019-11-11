شكرا لقرائتكم لافته طيبه من الزمالك اتجاه علاء علي و اسرته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اقامه عزاء للراحل علاء على لاعب الزمالك السابق الذي وافته المنية اليوم أقامه عزاء له يوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذليه بجوار النادي.
كما قرر مجلس إدارة الفريق الأبيض تخصيص معاش شهري لأسرة الفقيد، و توفى علاء علي بعد قيامه عمليه جراحيه في المخ و لم تستقر حالته بعده حتى توفاه الله اليوم و هو يبلغ 31 عام.
و شارك علاء علي فى 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة الكأس بالإضافة إلى مباراتين بدورى الأبطال، استطاع علاء على تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.
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