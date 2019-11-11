شكرا لقرائتكم منتخب غانا يصل إلى ستاد القاهرة لمواجهة مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويلتقى المنتخب المصري مع الغاني في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي. Advertisements وردد لاعبو غانا فور وصولهم أهازيج وأغاني لإزالة الضغوط من عليهم قبل مواجهة الفراعنة.

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