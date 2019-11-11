شاهد وقوف لاعبي الزمالك ووادي دجلة دقيقة حداد على روح علاء علي...

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جدة - عمرو شويل وقف لاعب الزمالك و وادي دجلة و اجهزتهم الفنية دقيقة حداد على لاعب الزمالك السابق علاء علي الذي توفاه الله عصر اليوم في خبر أحزن الوسط الرياضي.

و توفى علاء علي بعد قيامه عمليه جراحيه في المخ و لم تستقر حالته بعده حتى توفاه الله اليوم و هو يبلغ 31 عام.

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وكان قد اتفق الجهاز الفني لفريق الزمالك مع نظيره وادي دجلة على الوقوف دقيقة حداد قبل المباراة على روح علاء علي لاعب الفريق السابق الذي وافته المنية اليوم، وفي نفس الوقت استقر الفريقان على ارتداء شارات سوداء حدادا على اللاعب خاصة وانه لعب للفريقين.