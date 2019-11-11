شكرا لقرائتكم شاهد وقوف لاعبي الزمالك ووادي دجلة دقيقة حداد على روح علاء علي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و توفى علاء علي بعد قيامه عمليه جراحيه في المخ و لم تستقر حالته بعده حتى توفاه الله اليوم و هو يبلغ 31 عام.
وكان قد اتفق الجهاز الفني لفريق الزمالك مع نظيره وادي دجلة على الوقوف دقيقة حداد قبل المباراة على روح علاء علي لاعب الفريق السابق الذي وافته المنية اليوم، وفي نفس الوقت استقر الفريقان على ارتداء شارات سوداء حدادا على اللاعب خاصة وانه لعب للفريقين.
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