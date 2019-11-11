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جدة - عمرو شويل
مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي وغانا فى بطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة اليوم الأثنين..المواجهة الثانية
مصر متصدرة بـ 3نقاط
مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي وغانا فى بطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة اليوم الأثنين..وتغلب منتخب مصر الاولمبي الجمعة الماضية على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، فيما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط ، لذا فأن الفوز على غانا الليلة يمنح الفراعنة "تأشيرة" التأهل رسمياً للدور قبل النهائي دون انتظار مباريات الفرق الأخري أو إنتظار مباراة الجولة الثالثة أمام الكاميرون المقرر لها الخميس.
المنتخب الأوليمبي بالقوة الضاربة لضمان التأهل
ويسعي المنتخب الأوليمبي بالقوة الضاربة فى مباراة غانا اليوم من أجل تحقيق الفوز و التأهل الرسمي للدوري قبل النهائى إلى جانب منحه فرصة للاعبين الأساسيين للراحة فى مباراة الجولة الثالثة والاستعداد لمباريات الدور قبل النهائى والتى ستكون مصيرية لضمان التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 ، ومن المقرر أن يعتد شوقى غريب على نفس التشكيل الذى خاض به مباراة مالي الأولي بإستثناء ناصر ماهر الذى تم إستبعاده رسمياً من البطولة للإصابة بخلع فى الكتف و حاجته لفترة علاجية لا تقل عن أربعة أسابيع ليتم الاستقرار على الدفع بعمار حمدي فى مركز الوسط بدلاً منه وسيكون التشكيل كالآتي محمد صبحي فى حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح و أسامه جلال و محمد عبد السلام وكريم العراقي وفى خط الوسط المدافع أكرم توفيق و أحمد رمضان "بيكهام " و رمضان صبحي و عمار حمدي و صلاح محسن ثلاثى وسط هجومى ، و مصطفي محمد مهاجم صريح .
بدوره شدد شوقى غريب انه سيواجه غانا للفوز وتحقيق النقاط الثلاث فقط وتصدر المجموعة والتأهل للدور قبل النهائى، مشيرا إلى روح لاعبيه فى التحدى بعد فقد 6 نجوم مؤثرين بالمنتخب وهم محمد محمود وكريم نيدفيد وطاهر محمد وأحمد حمدى وناصر ماهر ومحمودمتولى وكلهم عناصر أساسية.
التشكيل المتوقع للمنتخب الاولمبي
فيما يأتى التشكيل المتوقع كالتالى: محمد صبحي فى حراسة الرمي وفى خط الدفاع أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقي و عمار حمدى وأكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح ورمضان صبحي ومصطفي محمد وصلاح محسن.
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