شكرا لقرائتكم منتخب مصر الاولمبي .. صيانة أرضية ملعب استاد القاهرة لمباراة مصر و غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو استاد القاهرة علي اجراء عملية صيانة لأرضية الملعب استعدادا لمباراة مصر و غانا المقرر لها الثامنة مساء اليوم في الجولة الثانية لبطولة كاس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ التي تستضيفها مصر والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠. قام عمال استاد القاهرة بإجراء صيانة لأرضية الملعب عقب لقاء الكاميرون ورمالي الذي انتهي بفوز الكاميرون بهدف .

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97007b50-dd2c-4b30-aead-50e559a759cd وأعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا والتي جاءت كالتالي : حراسة المرمي: محمد صبحى. الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح. الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي. الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد. Advertisements المنتخب المصري كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد. فيما جاء تشكيل منتخب غانا كالتالي : ‫حراسة المرمى: كوامي باه الدفاع: كينجسلي فوبي، ادوارد ساربونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد. الوسط: ايمانويل لوموتي، مايكل اجبيكبورنو، ياو يبواه. الهجوم: إيفانز منساه، صامويل اوبينج، كوابينا اوسو. وشهد تشكيل غانا استبدال لاعبين عن التشكيلة التي خاضت مباراة الافتتاح امام الكاميرون حيث دخل كل من لوموتي في وسط الملعب بدلا من زيبو واوبينج بدلا من عيسى عباس في الهجوم. ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد ٣ نقاط ويليه الكاميرون وغانا بنقطة واخيرا مالي بدون رصيد.

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