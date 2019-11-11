شكرا لقرائتكم محمد صلاح يغير موعد وصوله للقاهرة وإنضمامه للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان من المقرر أن يصل محمد صلاح اليوم رفقة تريزيجيه ومحمد الننى، إلا أن اللاعب عدل موعد وصوله ليصل القاهرة فجر غد الثلاثاء.
سيطر حالة من القلق الشديد بين جماهير ليفربول بسبب الاصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم منتخب مصر في الكاحل خلال مشاركته في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي أقيمت مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
ذكرت شبكة " espn" البريطانية، أن تجدد إصابة محمد صلاح في الكاحل في مباراة مانشستر سيتي أصاب مسئولي وجماهير نادي ليفربول بالقلق الشديد.
وأضافت الشبكة أن محمد صلاح سيخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة وبيان عما إذا كان اللاعب لم يتعافى نهائياً من الاصابة التي تعرض لها في الكاحل الشهر الماضي أمام ليستر سيتي من عدمه.
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