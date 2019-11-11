شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يفوز على الجمارك بهدفين نظيفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
انتهى الشوط الأول بتقدم المصري البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ أحرزه عمرو موسى في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة نتيجة عرقلة محمد جابر داخل منطقة الجزاء ، وفي الشوط الثاني نجح عماد فتحي في اضافة الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة بعدما تلقى عرضية أحمد عادل ميسي ليستقبلها ببراعة ويسكنها جميلة محرزاً الهدف الثاني للمصري.
وقد وقف الفريقين قبل انطلاق المباراة دقيقة حداد على وفاة علاء على لاعب الفريق الأسبق الذى وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض
من المقرر أن يلتقي المصري في الخامسة مساء غداً الخميس مع شقيقه فريق الاسماعيلي في مباراة ودية يستضيفها ستاد الاسماعيلية ضمن استعدادات المصري لانطلاق دور المجموعات من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية والذي ينطلق نهاية شهر نوفمبر الجاري.
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