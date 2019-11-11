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جدة - عمرو شويل كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة
كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة
كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة
يسعى الفراعنة الصغار إلى تحقيق الفوز لحجز تأشيرة التأهل مبكرا إلى دور نصف النهائي دون النظر إلى نتيجة مباراة الكاميرون في الجولة الثالثة وقطع منتصف الطريق إلى أولمبياد طوكيو 2020.
كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة
ويسعى منتخب مصر إلى فك عقدة الجولة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما بعدما خسر عام 2011 من كوت ديفوار بهدف دون، والتعادل في عام 2015 مع الجزائر بهدفين لكل فريق.
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