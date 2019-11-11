اخبار الرياضه

كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة

 

يخوض منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب مباراة حاسمة أمام منتخب غانا اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين 11-11-2019 على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

 

20191108080412412.jpg

كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة

 

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط عقب الفوز على منتخب مالي في مباراة الافتتاح بهدف مصطفى محمد، في المقابل اقتنص منتخب غانا نقطة التعادل من أنياب أسود الكاميرون بهدف لكلا الفريقين.

 

347c80bf07.jpg

 

كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة

 

Advertisements

يسعى الفراعنة الصغار إلى تحقيق الفوز لحجز تأشيرة التأهل مبكرا إلى دور نصف النهائي دون النظر إلى نتيجة مباراة الكاميرون في الجولة الثالثة وقطع منتصف الطريق إلى أولمبياد طوكيو 2020.

 

ومن المتوقع أن يدفع شوقي غريب بنفس تشكيل مباراة مالي باستثناء ناصر ماهر الذي تم استبعاده من البطولة بسبب إصابة قوية على مستوى الكتف خلال اللقاء الأول أمام المالي، ومن المتوقع أن يعوضه عمار حمدي الذي أدى بشكل جيد خلال اللقاء الأول.

 

29178e1cac.jpg

كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة

 

ويسعى منتخب مصر إلى فك عقدة الجولة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما بعدما خسر عام 2011 من كوت ديفوار بهدف دون، والتعادل في عام 2015 مع الجزائر بهدفين لكل فريق.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا