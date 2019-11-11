شكرا لقرائتكم كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة

يخوض منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب مباراة حاسمة أمام منتخب غانا اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين 11-11-2019 على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.



كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط عقب الفوز على منتخب مالي في مباراة الافتتاح بهدف مصطفى محمد، في المقابل اقتنص منتخب غانا نقطة التعادل من أنياب أسود الكاميرون بهدف لكلا الفريقين.

كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة Advertisements

يسعى الفراعنة الصغار إلى تحقيق الفوز لحجز تأشيرة التأهل مبكرا إلى دور نصف النهائي دون النظر إلى نتيجة مباراة الكاميرون في الجولة الثالثة وقطع منتصف الطريق إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المتوقع أن يدفع شوقي غريب بنفس تشكيل مباراة مالي باستثناء ناصر ماهر الذي تم استبعاده من البطولة بسبب إصابة قوية على مستوى الكتف خلال اللقاء الأول أمام المالي، ومن المتوقع أن يعوضه عمار حمدي الذي أدى بشكل جيد خلال اللقاء الأول.



كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وغانا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة

ويسعى منتخب مصر إلى فك عقدة الجولة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما بعدما خسر عام 2011 من كوت ديفوار بهدف دون، والتعادل في عام 2015 مع الجزائر بهدفين لكل فريق.