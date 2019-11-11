شكرا لقرائتكم تشكيل دجلة لمباراة الزمالك الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اليونانى تاكيس جوينس المدير الفنى لوادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك فى المباراة الودية التى ستجمعهما فى السابعة مساء اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى.

ويضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من.. محمد عبد المنصف، عبد الرحمن بودي، يعقوبو، عبد الله محمود، خالد رضا، إبراهيم عايش، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، رجب عمران، رفيق كابو.

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واتفق الجهاز الفني لفريق الزمالك مع نظيره وادي دجلة على الوقوف دقيقة حداد قبل المباراة على روح علاء علي لاعب الفريق السابق الذي وافته المنية اليوم، وفي نفس الوقت استقر الفريقان على ارتداء شارات سوداء حدادا على اللاعب خاصة وانه لعب للفريقين.

ورحل عن عالمنا، علاء علي، اليوم الإثنين، وذلك بعد صراع مع المرض وكان اللاعب خضع قبل فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، قبل أن يتوفى اليوم.