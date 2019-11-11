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طارق مؤمن يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل صعد المصري طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، إلى ربع نهائي بطولة العالم الفردية المقامة في الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

 

وفاز طارق مؤمن على منافسه القطري عبد الله التميمي في دور ال 16 بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية استغرقت 76 دقيقة حيث نجح مؤمن في تحويل خسارته بنتيجة 2/1 إلى فوز بنتيجة 3/2وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 10-12, 9-11, 11-9, 11-4 .

وفي سقوط مفاجيء ودع كريم عبد الجواد لاهب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا، بطولة العالم من دور ال 16 عقب خسارته أمام الانجليزي جيمس ويلستروب بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 71 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 4-11, 11-9, 12-10 .

 

كما خسر فارس الدسوقي المصنف رقم 13 عالميا، أمام منافسه البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-8, 11-6, 11-4.

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