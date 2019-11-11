شكرا لقرائتكم طارق مؤمن يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي سقوط مفاجيء ودع كريم عبد الجواد لاهب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا، بطولة العالم من دور ال 16 عقب خسارته أمام الانجليزي جيمس ويلستروب بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 71 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 4-11, 11-9, 12-10 .
كما خسر فارس الدسوقي المصنف رقم 13 عالميا، أمام منافسه البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-8, 11-6, 11-4.
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