شكرا لقرائتكم حافلة منتخب مصر تصل إلى ستاد القاهرة لمواجهة غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت حافلة منتخب مصر الأولمبي إلى ستاد القاهرة لمواجهة غانا الأولمبي في ثاني جولات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. ويلتقى المنتخب المصري مع الغاني في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي. وظهر التفاؤل على لاعبي مصر فور وصولهم لاستاد القاهرة.

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