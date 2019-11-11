شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يتقدم جنازة علاء علي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفضلت أسرة علاء علي صلاة الجنازة علي روح اللاعب في أحد المساجد بجوار منزله ومعهم بعض اللاعبين مثل إبراهيم عبد الخالق وحازم إمام ثم توجه الجميع تجاه مقابر البساتين وتجمع عدد من أصدقاء علاء علي بمسجد الكحلاوي المتواجد أمام مقابر البساتين لتشييع جثمان اللاعب.
كما تواجد محمد صبحي حارس الاسماعيلي السابق ومحمود جنش حارس الزمالك وعرفة السيد مهاجم إنبي أمام مسجد الكحلاوي انتظارا لوصول جثمان علاء علي .
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