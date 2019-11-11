شكرا لقرائتكم زين العابدين يحتل المركز العاشر ببطولة العالم للبارالمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقد انطلقت منافسات البطولة يوم 9 نوفمبر إلا ان المنافسات المصرية قد بدأت اليوم . وتكمن أهمية البطولة ، فى كونها احد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 . Advertisements وتضم قائمة المنتخب فى البطولة مصطفى فتح الله على ، ابراهيم بدر ، محمد محمد كمال ، محمود زين العابدين محمد ، حماده سيد على ، باسم رجب عبد المولى ، دينا ماهر الزاملى ، رائد ابراهيم ، آية وليد صلاح ، كريم محمود عبد التواب ويرأس بعثة المنتخب ايهاب حسنين نائب رئيس اللجنة البارالمبية كانت البعثة قد غادرت يوم 5 نوفمبر إلى الامارات استعدادا للمشاركة فى البطولة

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