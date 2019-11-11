شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يبدأ تدريباته في أوزبكستان بغياب المالكي ومادو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل المنتخب السعودي تدريباته في طشقند عاصمة أوزبكستان يوم الاثنين، استعداداً لمواجهة أصحاب الأرض نهاية الأسبوع الجاري بغياب الثنائي عبدالإله المالكي والمدافع عبدالله مادو.

وقال حساب المنتخب السعودي على "تويتر" إن لاعب الوسط عبدالإله المالكي تعرض إلى نزلة برد حرمته من الدخول في التدريبات الجماعية، بينما وجه المدرب الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي المدافع عبدالله مادو بأداء تدريبات خاصة إثر معاناته من آلام في الركبة منعت دخوله التدريبات الجماعية.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر قبل مواجهتها على أرض الأخيرة يوم الخميس.