شكرا لقرائتكم لوتشيسكو: أتمتع بالحرية في الهلال.. والرئيس لا يتدخل بعملي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الروماني رازفان لوتشيسكو، مدرب فريق الهلال، أن لديه صلاحيات كاملة وحرية تامة في النادي دون أي تدخل، على عكس تجربته السابقة التي عاش خلالها ضغوطا كبيرة.

وقال صاحب الـ "50 عاما" في مقابلة نشرتها صحيفة " fanatic" الرومانية، يوم الاثنين: مقارنة بالوضع الذي قضيته في نادي باوك سالونيكا اليوناني، فإنني أتمتع بحرية أكبر في اتخاذ القرارات، ولدي حرية كاملة في الهلال، والرئيس يحضر التدريبات بشكل دائم، ونتحدث بعد كل مباراة، ونتطرق للجانب الفني دون أي تدخل.

تصريحات لوتشيسكو في الصحيفة الرومانية

وأضاف: خلال تجربتي السابقة كان يمارس رئيس نادي باوك ضغطا كبيرا علي حتى على أرض الملعب، وأتذكر أنه عقد معي اجتماعا حتى الساعة الثانية صباحا لأننا تعادلنا في إحدى المباريات.

وتمكن المدرب الروماني من قيادة الهلال وتحقيق الفوز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون مقابل أمام أوراوا الياباني، ومن المقرر أن يخوض الفريق مواجهة الإياب في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في اليابان.