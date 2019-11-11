شكرا لقرائتكم المغربي حمد الله يعلن اعتزاله اللعب الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، اعتزاله اللعب الدولي، وذلك بعد الخلافات التي حدثت له طيلة السنوات الماضية مع منتخب بلاده.

وقال حمد الله "28 عاماً" في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، يوم الاثنين: لقد قررت أن أعتزل اللعب دولياً، دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذه القرار.

وعانى عبدالرزاق حمدالله من علاقة شابها التوتر مع المنتخب المغربي على فترات مختلفة، بداية من استبعاده من قائمة أولمبياد 2012 وصولاً إلى غيابه عن كأس أمم إفريقيا 2019، ولم يتم استدعاؤه من قبل المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش الذي تولى تدريب منتخب "أسود الأطلس"، بعد البطولة الإفريقية.