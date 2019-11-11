شكرا لقرائتكم 4 يناير.. موعداً لمباراة السوبر بين النصر والتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة إقامة مباراة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر بين النصر والتعاون في الرابع من يناير 2020، وذلك تزامناً مع إعلان الاتحاد الإسباني إقامة كأس السوبر الإسباني في جدة.
وبحسب خبر صادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم فإن المباراة ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الساعة 8:15 بتوقيت السعودية، على أن يستضيف الملعب بعد ذلك التاريخ بأربعة أيام لقاء ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني.
وحقق النصر لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين منتصف مايو الماضي في الجولة الأخيرة بعد فوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف، بينما نال التعاون لقب كأس الملك في مطلع الشهر ذاته بعد فوزه على اتحاد جدة 2-1.
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