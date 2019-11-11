شكرا لقرائتكم استبعاد ماتويدي من تشكيلة المنتخب الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خرج بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي من قائمة المنتخب الفرنسي نتيجة إصابته بكدمة في الضلع خلال المباراة أمام ميلان. وغادر ماتويدي ملعب المباراة في الدقيقة 70، إذ أكد المدير الفني ليوفنتوس ماوريسيو ساري أن اللاعب بحاجة لمزيد من الراحة، وقال المدرب: بليز خضع للكشف الطبي، كان ينبغي خروجه من الملعب بعد تعرضه لإصابة في الضلوع، ولم يتحدد بعد حجم الإصابة، وسيجري اللاعب المزيد من الفحوص للتأكد من عدم إصابته بكسر في الضلع. وقرر ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا استدعاء ماتيو غندوزي بدلا من ماتويدي للمشاركة في المباراتين أمام مولدوفا وألبانيا بتصفيات يورو 2020.

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